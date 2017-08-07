Делегації з Німеччини, Франції та Румунії відвідали оновлений Буковинський Медіа-Центр (ФОТО)

Делегації з з Німеччини, Франції та Румунії відвідали оновлений Буковинський Медіа-Центр. Про це йдеться на сайті Чернівецької ОДА. Делегації перебувають у Чернівцях в рамках Спільної заяви «Чотири регіони для Європи».

У Чернівцях створили громадський простір для потреб містян, який можна використовувати без орендної плати. Його поява є результатом ремонтно-реставраційних робіт за фінансової підтримки МЗС Австрї, Округу Швабія (ФРН), Федеральної землі Карінтія та міській програмі співфінансування реставрації дверей, а також за ініціативи Почесного консула Австрії в Чернівцях Сергія Осачука.

Олександр Фищук зазначив, що оновлений інформаційний центр – це поступ вперед, окрім того це чудовий простір для розвитку міста і області.