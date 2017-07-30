Депутат Чернівецької облради вирішив скласти свої повноваження

Депутат фракції “Опозиційний блок” у Чернівецькій обласній раді Михайло Нікітін вирішив скласти свої депутатські обов’язки.

Така інформація свідчить проекту рішень, що оприлюднений на сайті Чернівецької облради.

Депутат написав заяву про складання ним депутатських повноважень.

Довідка:Нікітін Михайло Георгійович є фізичною особою – підприємцем, проживає у Чернівцях. Чоловік здобув перемогу на місцевих виборах 2015 року, балотуючись на виборчому окрузі №8, де за нього віддали свої голоси 647 осіб.