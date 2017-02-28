Депутат міськради запропонував облаштувати Європейську площу на кільці вул. Гагаріна

27 лютого на черговій сесії Чернівецької міськради депутат від фракції «Рідне місто» Ростислав Білик запропонував облаштувати на автомобільному кільці на вул. Гагаріна Європейську площу.

Депутати прийняли до уваги пропозицію депутата та надали протокольне доручення департаменту ЖКГ щодо вивчення цього питання до наступної чергової сесії.

За словами Р. Білика, клумбу на кільці, що на вул. Гагаріна варто упорядкувати і зробити там Європейську площу. «Це буде нашим лицем перед нашими містами-побратимами і європейськими партнерами», – зазначив депутат.

Наразі чернівчани активно обговорюють таку ідею в соцмережах.

«Давайте розпочнемо з доріг, бо ні до міста не доїхати нормально, ні по місту їздити неможливо!», – зазначив черівчанин Володимир.

«А транспортний колапс вже вирішено? За 1 ніч змінилися пріоритети? Якийсь Білик з заплямованою совістю, вийшовши сухим не з води, а з доброї купи гною, тепер підказує депутатам на що треба в першу чергу звернути увагу??!! Нормально! І всі взялися поширювати та обговорювати. У мене – все!!», – додала чернівчанка Марина.

Нагадаємо, нещодавно депутати міськради від «Самопомочі» запропонували чернівчанам проект тунелю, який з’єднає мікрорайон «Гравітон» та вул. Південно-Кільцеву.