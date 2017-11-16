Депутат міськради зареєстрував проект звернення до Президента щодо законодавчого забезпечення права громадян на зброю

Депутат Чернівецької міської ради Богдан Ковалюк зареєстрував проект звернення депутатів міськради до президента Петра Порошенка, голови Верховної Ради Андрія Парубія та прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо законодавчого забезпечення права громадян України на зброю.

Зокрема, із проханням посприяти невідкладному розгляду та прийняттю Верховною Радою України законопроекту 1135-1 “Про цивільну зброю та боєприпаси”.

“Наразі держава не дає можливості громадянам можливості реалізувати своє конституційне право на захист життя, право на свободу та особисту недоторканність, а також недоторканність житла від злочинних посягань за допомогою вогнепальної зброї. Приклад успішних країн, США, Франція, Швейцарія, Ізраїль, Естонія та інших, які вже мають подібні закони, доводить – вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист”, – йдеться у проекті звернення.

Проект рішення запланований до розгляду на черговій сесії Чернівецької міськради 30 листопада.