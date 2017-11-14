Депутату Чернівецької міської ради оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Про це пише “Молодий буковинець” з посиланням на правоохоронні органи. Мова йде про депутата від фракції “Рідне місто” Юрія Ткачука.

Повідомляється, що 26 вересня 2017 року Ткачуку Юрію Михайловичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 188-1 (“Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання”) та ч.2 ст. 361 (“Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж”) Кримінального кодексу України.