Депутати Чернівецької облради не захотіли просити Президента повернути українське громадянство Саакашвілі

У середу, 13 вересня, на позачерговій сесії Чернівецької обласної ради депутат Віталій Захарюк звернувся до колег з пропозицією прийняти звернення від облради до Президента України Петра Порошенка з проханням повернути Михайлу Саакашвілі українське громадянство.

Про це інформує “АСС”.

Після тривалого обговорювання депутати навіть не включили питання до порядку денного.