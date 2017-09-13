Депутати Чернівецької облради не захотіли просити Президента повернути українське громадянство Саакашвілі

У середу, 13 вересня, на позачерговій сесії Чернівецької обласної ради депутат  Віталій Захарюк звернувся до колег з пропозицією прийняти звернення від облради до Президента України Петра Порошенка  з проханням повернути Михайлу Саакашвілі українське громадянство. 

Про це інформує “АСС”.

Після тривалого обговорювання депутати навіть не включили питання до порядку денного.

Нагадаємо, сьогодні о 18-ій на Центральній площі Міхеіл Саакашвілі виступить перед чернівчанами.

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1 коментар

  1. Ванзуряк – член партии Саакашвили. Его беспокойство понятно. А аферисты от журналистики, Кобевко и Зарайский, лезут в глаза человеку, чтобы его ПРЕДАТЬ, как предавали …., Папиева, Ванзуряка, Фищука, Яценюка, Бурьака,… НА ДОПРОС ИХ!!! И в кутузку!

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