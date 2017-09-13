Депутати Чернівецької облради не захотіли просити Президента повернути українське громадянство Саакашвілі

У середу, 13 вересня, на позачерговій сесії Чернівецької обласної ради депутат Віталій Захарюк звернувся до колег з пропозицією прийняти звернення від облради до Президента України Петра Порошенка з проханням повернути Михайлу Саакашвілі українське громадянство.
Про це інформує “АСС”.
Після тривалого обговорювання депутати навіть не включили питання до порядку денного.
Нагадаємо, сьогодні о 18-ій на Центральній площі Міхеіл Саакашвілі виступить перед чернівчанами.
Ванзуряк – член партии Саакашвили. Его беспокойство понятно. А аферисты от журналистики, Кобевко и Зарайский, лезут в глаза человеку, чтобы его ПРЕДАТЬ, как предавали …., Папиева, Ванзуряка, Фищука, Яценюка, Бурьака,… НА ДОПРОС ИХ!!! И в кутузку!