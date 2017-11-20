Депутати міської ради не подолали вето міського голови

На позачерговій сесії Чернівецької міської ради VII скликання депутати не змогли подолати вето міського голови Олексія Каспрука щодо припинення дії пункту 15 рішення міської ради VІI скликання від 01.11.2017 р. №941 «Про розгляд звернень юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців щодо надання земельних ділянок в оренду, поновлення договорів оренди землі, визнання такими, що втратили чинність, окремих пунктів рішень з цих питань», яким надано приватному підприємству «БК Центр-2000» земельну ділянку на вулиці Руській, 229-А, площею 0,0164 гектара, в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07). Міський голова зазначив, що це рішення міська рада прийняла з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельного кодексу України. Зокрема, відповідно до статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, коли є договір купівлі-продажу права оренди земельної ділянки. Оскільки приватне підприємство «БК Центр-2000» не надало документів, які б підтверджували набуття ним права оренди земельної ділянки, визначених частинами 2, 3 статті 134 Земельного кодексу України, міська рада не мала правових підстав для прийняття рішення про надання в оренду земельної ділянки цьому підприємству. Наявний договір купівлі-продажу тимчасової споруди від 25 квітня 2011 р. та акт прийому передачі цієї споруди не є документами, які підтверджують право власності на нерухоме майно, а відтак в силу частини 2 статті 134 Земельного кодексу України зумовлюють виникнення права на набуття в оренду земельної ділянки не на підставі результатів земельних торгів. В розумінні статті 181 Цивільного кодексу України тимчасова споруда не є нерухомим майном і речове право на неї не зареєстровано відповідно до вимог статті 182 цього кодексу та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

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