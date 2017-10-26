Депутати міськради не підтримали звернення про засудження медреформи

Сьогодні на сесії Чернівецької міськради голова постійної комісії міської ради з питань гуманітарної політики Андрій Кандиба запропонував депутатам проголосувати за звернення щодо урядової медичної реформи, у якому значилося, що внаслідок неї через брак коштів може суттєво скоротитися кількість лікарень та медичного персоналу в країні.

Автори звернення зазначили, що через реформу низку послуг сплачуватимуть самі пацієнти, що суперечить статті 49 Конституції України, згідно з якою у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно.

Однак звернення не було прийняте. Підтримали лише 15 депутатів.