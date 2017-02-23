Депутати міськради не захотіли присвоїти гімназії №6 ім’я Олександра Доброго

У четвер, 23 лютого, на сесії Чернівецької міськради депутати не підтримали рішення щодо присвоєння Чернівецькій гімназії №6 ім. Олександра Доброго.

Під час виступ член батьківського комітету навчального закладу розкритикував роботу депутатів, адже вони двічі не підтримали такої ініціативи – минулого засідання і сьогодні.

“Такими темпами, як працює міська рада нічого не вийде. Так держава не будується”, – зазначив чоловік.

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