Депутати міськради рекомендують виконавчому комітету скасувати мораторій на розміщення зовнішньої реклами

Депутати Чернівецької міськради порекомендували виконавчому комітету скасувати мораторій на розміщення зовнішньої реклами у місті, який був ухвалений у листопаді 2015 року.

Таке рішення було прийнято у четвер, 16 березня, на сесії міськради.

Окрім того, за кілька днів набрала достатню кількість голосів петиція щодо заборони незаконних робіт по демонтажу, псуванню рекламних конструкцій та вивісок.

Нагадаємо, нещодавно на сесії міськради рекламісти вимагали у міської влади врегулювати дії МКП «Реклама». «Мають бути прозорі умови для всіх – однакові і справедливі, – зауважив Ігор Воронич, представник Асоціації операторів рекламної сфери у Чернівцях.