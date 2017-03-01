Депутати передали приміщення на вул. Сковороди Олімпійському комітету

Депутати Чернівецької міськради вирішили передати приміщення на вул. Сковороди, 1, для обласного відділення Олімпійського комітету.

Таке рішення депутати прийняли у ході розгляду петиції.

У ході обговорення питання, до депутатів звернувся голова Чернівецького обласного відділення НОК Іван Гешко, який зазначив, що таке приміщення потрібне спортсменам, де можна буде відкрити олімпійський музей, проводити різні конференції щодо спорту.

Також на приміщення в центрі міста претендувало управління у справах сім’ї та молоді, де його представники хотіли б відкрити молодіжний центр.

Після обговорень депутати вирішили передати приміщення «олімпійцям».

Нагадаємо, сьогодні депутати міськради відхилили петицію, в якій їм рекомендували пройти обстеження у психіатрів.