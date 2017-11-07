Деякі пенсіонери отримають доплату до пенсії у листопаді

У результаті пенсійної реформи в жовтні перерахунку підлягали 93,6% пенсійних виплат. З них 56% пенсіонерів отримали підвищення пенсії від 100 до 1000 грн., а майже 10% – більше 1000 грн. Пенсійна служба області забезпечила здійснення нарахувань та виплату пенсій з урахуванням підвищення. Всі перерахунки проведені в автоматизованому режимі за матеріалами пенсійних справ. Пенсіонери, у яких розмір підвищення склав менше 140 грн, отримають таку доплату у листопаді одночасно з сумою пенсії за листопад.