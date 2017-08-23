додому Новини ДФС Буковини: на будівництві віддають перевагу “нелегалам”
У Чернівецькій області «поза законом» працівників найбільше трудиться саме у сфері будівництва.
Лише у липні місяці цього року фахівці управління податків і зборів з фізичних осіб провели 3 фактичні перевірки з виявлення фактів використання праці неоформлених працівників на будівельних майданчиках регіону. У всіх перевірених виявлено порушення законодавчих норм – 11 найманих працівників працювали без оформлення і відповідно з їх заробітків не сплачувалися до бюджету ПДФО, ЄСВ та військового збору.
Загалом, з початку 2017 року завдяки співробітникам фіскальної служби Буковини легалізовано працю 3100 «сірих» працівників.
Відтак, за результатами 58 перевірок несумлінним бізнесменам регіону донараховано понад 2,1 млн грн податку на доходи фізичних та понад 1,5 млн грн єдиного соціального внеску, повідомляє прес – служба Головного управління ДФС у Чернівецькій області.