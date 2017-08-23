ДФС Буковини: на будівництві віддають перевагу “нелегалам”

Лише у липні місяці цього року фахівці управління податків і зборів з фізичних осіб провели 3 фактичні перевірки з виявлення фактів використання праці неоформлених працівників на будівельних майданчиках регіону. У всіх перевірених виявлено порушення законодавчих норм – 11 найманих працівників працювали без оформлення і відповідно з їх заробітків не сплачувалися до бюджету ПДФО, ЄСВ та військового збору.