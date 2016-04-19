Дівчинці потрібна термінова пересадка нирки, Настю чекають в Білорусії

У багатодітній родині зростають двоє хлопчиків та дівчинка.

Для матері, яка самотужки виховує синів і донечку, діти – найбільша радість. Проте родину спіткало горе. Насті Зінгіс встановили діагноз: вторинний тубуло-інстетиціальний нефрит, хронічна ниркова недостатність 4-5 ступенів.

Стан дитини стабільно-важкий. 15-річній дівчинці необхідна термінова пересадка нирки. Допомогти можуть операції та кошти, необхідні для того, аби подарувати Насті повноцінне життя.

Вартість операції 75000 тисяч доларів.

Родина звертається з проханням про допомогу до небайдужих.

ПРИВАТБАНК, код ЄДРПОУ банку: 14360570 МФО банку: 305299

Рахунок одержувача: 29244825509100

Номер карточки: 4149497862590363 СЕМЕНЮК МАРІЯ ВАСИЛІВНА