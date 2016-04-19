Дівчинці потрібна термінова пересадка нирки, Настю чекають в Білорусії

У багатодітній родині зростають двоє хлопчиків та дівчинка.
Для матері, яка самотужки виховує синів і донечку, діти – найбільша радість. Проте родину спіткало горе. Насті Зінгіс встановили діагноз: вторинний тубуло-інстетиціальний нефрит, хронічна ниркова недостатність 4-5 ступенів.
Стан дитини стабільно-важкий. 15-річній дівчинці необхідна термінова пересадка нирки. Допомогти можуть операції та кошти, необхідні для того, аби подарувати Насті повноцінне життя.
Вартість операції 75000 тисяч доларів.
Родина звертається з проханням про допомогу до небайдужих.
ПРИВАТБАНК, код ЄДРПОУ банку: 14360570 МФО банку: 305299
Рахунок одержувача: 29244825509100
Номер карточки: 4149497862590363 СЕМЕНЮК МАРІЯ ВАСИЛІВНА
Шалом!
Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров’ю і переміг смерть для нас!
Йому не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.Він не сліпий і не глухонімий!
Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам’ятаєте і не пам’ятаєте і не розкаяні прокляття предків!
Тому що диявол – нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,
Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!
І закликаючи Ім’я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров’я і перемагати смерть!
Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться чудо!
Радість в Господі, сила наша!
Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
(Матф.5: 4)
Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!
У Тебе всі часи і терміни!
Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов’ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!