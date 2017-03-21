Для буковинців з обмеженими можливостями провели свято весни (ФОТО)

Для діток та молоді, що є вихованцями клубу “Паросток” для людей з обмеженими можливостями, провели свято весни. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Виставу для буковинців влаштували діти навчального закладу № 20 і вихованці будинку культури та творчості «Автограф». Подія відбулася 14 та 17 березня у приміщенні клубу „Паросток”, що по вул. Героїв Майдану, 44.

Діти та молодь з особливими потребами, учасники гуртка Арт-терапії власними руками виготовили подарунки для своїх мам. Усім жінкам також було вручено квіти та подарунки.