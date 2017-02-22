Для чернівчан провели майстер-класи з колажування (ФОТО)

У Чернівцях відбулися майстер-класи з колажування для дітей з особливими потребами. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Центр «Турбота» відділення соціально-побутової адаптації провів майстер-класи для вихованців клубу «Паросток», що при Чернівецькому центрі служб для сім’ї, дітей та молоді.

Майстер-клас під назвою “Весняні фантазії” спрямований на встановлення позитивного психо-емоційного зв’язку у дітей з особливими потребами та їх батьками. Подія підняла настрій усім особливим чернівчанам та їх батькам. Після колажування зустріч продовжилася чаюванням з гостинцями.