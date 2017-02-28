Для котів у чернівецькому притулку виділять 160 квадратних метрів

У чернівецькому притулку для тварин створять котячі апартаменти. Про це інформує molbuk.ua. Для котів, кішок та кошенят виділять цілих 160 квадратних метрів на горищі притулку. Для них створять спеціальні кімнати: парадну, відпочинкову (тут будуть різноманітні будиночки, іграшки..), а також кімнату-зону вигулу. Остання буде найбільшою, її розмір сягає 60 квадратних метрів. Планується, що котячі апартаменти відвідуватимуть маленькі буковинці, які з різних причин не мають вдома котиків, але дуже б хотіли їх попестити. Погратися з тваринами можна буде абсолютно безкоштовно.

Відомо також, що створення “люксових” умов для котів відбуватиметься за сприяння волонтерів.