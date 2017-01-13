ДНЗ №21 завітали до Управління ДСНС у Чернівецькій області(ФОТО)

Дітки з дошкільного навчального закладу номер 21 завітали разом зі своїми викладачами до Управління ДСНС у Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Дошкільнята завітали до державної установи з привітаннями, одяглися в українські традиційні костюми, засіяли всіх присутніх, співали різдвяні колядки та щедрівки. Діток зустрів начальник Управління, Сергій Михайлюк. Після привітань, діткам подарували подарунки, а також провели екскурсію по пожежно-рятувальній частині. “Рятувальники постійно приділяють велику увагу роботі з підростаючим поколінням. Тому дуже приємно, що у такі святкові дні дітки з педагогами завітали до Управління та привітали колектив гарними піснями”,- прокоментував подію Сергій Михайлюк.