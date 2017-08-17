До уваги водіїв! У Чернівцях до 10 жовтня перекриють рух транспорту по вулиці Ізмайлівській. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Перекриття руху відбудеться у зв’язку з проведенням земляних робіт на об’єкті “Будівництво каналізаційного колектору від РКНС №8 до вул. Таджицької (вулиці Ізмайлівська, Білоруська, В.Гречаного, Паркова, Ізяслівська, Таджицька)в м.Чернівці”. Відтак, з 21 серпня до 10 жовтня буде частково обмежено рух транспорту по вул. Ізмайлівській від будинку №12 до перехрестя вул. Ізмайлівська-вул.Білоруська та від перехрестя вул.Ізмайлівська-вул.Білоруська до будинку №66 по вул.Білоруській.