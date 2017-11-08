До 15 грудня перекрили рух по вулиці Селятинській

До 15 грудня перекрили рух транспорту по вулиці Селятинській. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Обмеження відбулося у зв’язку з проведенням земляних робіт на об’єкті “Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Селятинській в м.Чернівці”. Отже, з 1 листопада по 15 грудня буде повністю обмежено рух транспорту на вул. Селятинській від житлового будинку №22 по вул.Селятинській до вул. Маршала Рибалки та від вулиці Курильської до вулиці Київської.