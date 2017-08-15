До 4 років засудили чернівчанина за привласнення чужого майна, крадіжки та збут наркотиків

Чернівецька місцева прокуратура підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинувачення 31-річного чернівчанина у вчиненні кримінальних правопорушень.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області, підсудний, будучи раніше неодноразово судимим, заволодів чужим автомобілем та продав його з метою погашення власних боргів.

окрім того, впродовж двох місяців 2015 року він збував наркотики, шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном неповнолітнього, а впродовж січня-лютого 2016 року вчинив ряд крадіжок на території Чернівців.

Шевченківський районний суд м. Чернівці визнав чернівчанина винним у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та засудив до 4 років 2 місяців позбавлення волі.