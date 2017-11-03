До 99-річниці Буковинського Віча для чернівецьких студентів провели історичний квест

Захід розпочався в приміщенні Товариства «Український Народний Дім у Чернівцях» та продовжився центральними вулицями м. Чернівці.

Квест був організований до відзначення 99-ї річниці Буковинського Віча.

Участь у заході взяли студенти із 17 вищих навчальних закладів міста Чернівці (віком від 17 до 22 років). Склад команди – особи. Юні буковинці вирішували логічні завдання, пов’язані з подіями Буковинського віча 3 листопада 1918 р., а також демонстрували власну легкоатлетичну вправність.

Переможці були нагороджені цінними призами: павербанками, фітнес-браслетами, флешками.

Результати квесту:

1 місце – команда «Імені Грушевського» (ЧНУ, факультет історії, політології та міжнародних відносин);

2 місце – «Проекція» ( ЧНУ, матфак);

3 місце – команда «Політех» (Чернівецький політехнічний коледж), – повідомили у прес-службі Чернівецької ОДА.