«До бюджету так і не приступили. Нові тролейбуси провалили. АТОвців пересварили», – О. Каспрук про засідання сесії

Сьогодні, 29 грудня, відбулось засідання Чернівецької міськради. Депутати повинні були прийняти чимало важливих питань, втім не судилося.

«12 годин говорільні. До бюджету так і не приступили. Нові тролейбуси провалили. АТОвців пересварили. Стомились та пішли спати. Боже бережи Чернівці…», – прокоментував засідання сьогоднішньої сесії міський голова Олексій Каспрук.

У ході сесії депутати призупинили дію рішення про виділення 18,4 мільйонів гривень на закупівлю 30-ти квартир сім’ям учасників АТО. Також міськрада вчергове провалила голосування за кредит на нові тролейбуси.

У п’ятницю, 30 грудня, о 9 годині депутати знову зберуться на сесію щоб спробувати ухвалити бюджет міста на 2017 рік.