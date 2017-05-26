До Чернівців незабаром приїде заступник Міністра освіти і науки України

29 травня рамках робочого візиту до Чернівців завітає заступник Міністра освіти і науки України Роман Греба. Делегація з міністерства відвідає Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Тут Роман Греба зустрінеться зі студентами та викладачами ЧНУ.

Зустріч із студентами відбудеться о 10:20 у Червоній залі. О 12:00 делегація міністерства спілкуватиметься з професорсько-викладацьким складом університету.

МОНУ обговорить з викладачами механізми урегулювання проблемних питань в частині залучення іноземних студентів, управління майном, популяризації студентського спорту, оновлення ЄДЕБО в розрізі регіонів.