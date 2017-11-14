До Чернівців приїдуть 100 учасників з різних країн на Міжнародну наукову конференцію

До Чернівців приїдуть 100 учасників з різних міст України, Румунії, Молдови і Білорусі. Вони візьмуть участь в Міжнародній науковій конференції «Муніципальні читання імені Антона Кохановського». Подія відбудеться 15 листопада о 10.00 у сесійній залі Ратуші. Захід приурочили до 200-річчя від дня народження бургомістра Антона Кохановського.

У рамках конференції відбудеться пленарне засідання «Місцеве самоврядування в умовах системних реформ», а також круглий стіл «Перспектива Чернівців стати культурною столицею Європи: амбіції варті зусиль!?» і секційні засідання. У круглому столі візьмуть участь посадові особи органів місцевого самоврядування, державні службовці органів державної виконавчої влади, представники неурядових організацій, науковці, працівники культури і освіти.