До Чернівців приїдуть BREVIS – цього разу з абсолютно новою концертною програмою

До Чернівців завітає популярний симфонічний рок-оркестр BREVIS. Подія відбудеться 21 лютого о 18:30 у обласній філармонії. Про це йдеться у повідомленні на сторінці BREVIS у Вконтакте.

Симфонічний рок-оркестр «BREVIS» був створений в 2004 році в місті Рівне (Україна).

Талановиті музиканти з успіхом презентують нові та нові програми. Вкладена душа і мистецьке виконання творів професійними музикантами не залишають байдужими слухачів України, Польщі вже впродовж багатьох років. До Чернівців колектив приїжджає мало не щороку та презентують хіти легендарних рок гуртів та виконавців – Nazareth, Scorpions, Deep Purple, Metallica, Queen, Pink Floyd, Depeche Mode, Led Zeppelin, Bon Jovi, Europa, Michael Jackson, Robbie Williams – у симфонічному рок-виконанні.

Втім, цього року виступ кардинально відрізнятиметься від усіх попередніх. Рок-оркестр представить музику, з якої починалася Незалежність України, гурти та виконавців, імена яких вже увійшли в історію.

Тут звучатиме Океан Ельзи, Скрябін, ВВ, Тартак, Руслана, Бумбокс, Мотор’ролла, Брати Гадюкіни та багато інших у виконанні оркестру.

Квитки на концерт можна придбати в касі філармонії та за телефоном: 52-43-38