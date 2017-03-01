До Чернівців з п’єсами приїде відомий сатирик Лесь Подерв’янський

У Чернівецькій обласній філармонії виступить відомий український сатирик Лесь Подерв’янський. Подія відбудеться о 19:00 5 березня 2017 року.

Лесь Подерв’янський завітає до міста з монологом “Епічні п’єси у виконанні автора”. Тут можна буде почути відомі твори сатирика, які вже давно розібрали на цитати та крилаті фрази.

Лесь Подерв’янський також відомий своєю прямотою, всі його п’єси густо насичені матюками, тому геній читатиме тільки для дорослих.

П’єси Подерв’янського – це суміш брутальності, здорового глузду, політичного стьобу та різноманітних алегорій, це море прихованої й неприкритої іронії.

Квитки можна придбати у касі філармонії. Ціна – 150-400 грн.