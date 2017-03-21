До Чернівців завітала делегація зі Словенії (ФОТО)

До Чернівців вже вдруге завітала делегація з Словенії. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Делегація з міста Блед прибула в лиці мера міста Бледа Янежа Файфара (Janez Fajfar), депутата міської ради Тоні Омерзела (Toni Omerzel) та президента музейного товариства міста Блед Сречко Верніг (Srecko Vernig).

Словенська сторона відвідала у Чернівцях обласний краєзнавчий музей, єврейське кладовище та міський ринок. Словенці обговорили з місцевою владою збільшення туристичного потоку у Чернівці. Окрім цього, обговорювались питання логістики та організації пілотного туристичного візиту у Чернівці 19-22 травня 2017 р. 44-х громадян Словенії, підготовки до зустрічі з словенськими бізнесменами, які мають намір зайти на український ринок, а також технічні аспекти увіковічення пам’яті всесвітньовідомого математика, Йосипа Племеля (Josip Plemelj), вихідця з міста Блед.