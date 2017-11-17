До Чернівців завітає рок-гурт O.Torvald. Подія відбудеться у суботу, 18 листопада у Dolce Club, початок о 19.00. Ціни на квитки коливаються від 190 до 450 грн.

Гурт завітає до Чернівців в рамках всеукраїнського туру на підтримку нового альбому «Бісайди».

У платівку увійшло вісім синглів, серед яких дует з Бумбокс «Вечір в Ріо», кавер на Скрябіна, ремікс Nick Niker і трек «Бісайди», який написав вокаліст гурту «Станция Мир» Іван Балацький.