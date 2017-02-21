До Дня народження Лесі Українки проведуть конкурс читців та покажуть цікаву виставу

До Дня народження видатної української письменниці, поета та культурного діяча у Чернівцях відбудеться ряд цікавих закладів. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

Наприклад, у середу, 22 лютого, в малому залі Палацу культури, що на 2-му поверсі, буде проведено Конкурс читців-декламаторів творів Лесі Українки серед учнівської та студентської молоді Буковини. Захід відбудеться у рамках реалізації проекту «Мистецька світлиця «Місце зустрічі»» спільно Чернівецьким відділом Союзу Українок. Реєстрація всіх охочих взяти участь у конкурсі відбудеться о 15.00, а початок конкурсу о 15.30.

Окрім цього, 23 лютого у великому залі , що на 3 поверсі, Народного драматичного театру ЦПК відбудеться вистава під назвою “Прощання”, створена за мотивами творів Лесі Українки. Режисер-постановник Іван Данілін. Подія відбудеться о 18:00.