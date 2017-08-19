До Дня Незалежності в центрі Чернівців обмежать рух транспорту

До уваги водіїв! До Дня Незалежності у центральній частині Чернівців обмежать рух транспорту. Обмеження проведуть для забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку під час проведення параду автомобілів.

24 серпня з 10:00 до 11:00 буде частково обмежено рух транспорту за наступним маршрутом: вул. Героїв Майдану на ділянці від вул. І. Вільде до вул. Кафедральної, площа Соборна, вул. Головна на ділянці від вул. Героїв Майдану до вул. Руської, площа Центральна, вул. Університетська на ділянці від площі Центральної до вул. Е. Штейнбарга, вул. Е. Штейнбарга. Також 24 серпня з 8:00 до 14:00 буде частково обмежено рух транспорту на площі Театральній. Рух громадського транспорту буде організовано із врахуванням даних обставин.