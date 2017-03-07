До кінця року в Глибоцькому районі може запрацювати молочний міні-цех

Глибоцька громада за австрійські кошти відкриє молочний міні-цех.

Про це повідомляє “Глибока-інфо”.

“Сподіваюся, що до кінця року в Михайлівці запрацює молочний міні-цех і екологічний сир, молоко і інші молочні продукти скоро стануть доступними для гурманів”, – зазначив голова Глибоцької ОТГ Григорій Ванзуряк.

На відкриття сироварні буде витрачено 20 тисяч євро. Також кошти на цю потребу виділять сільські громади і члени кооперативу.

Відомо, що сироварня працюватиме у приміщенні колишньої лазні, куди незабаром завезуть спеціальне обладнання. Сировину для майбутньої продукції будуть брати у жителів Михайлівки. Орієнтовно виробництво запустять цієї осені.

Нагадаємо, на Буковині австрійські кошти отримають 10 громад.