До міського бюджету за січень-жовтень 2017 року надійшло більше 2 млн грн

До міського бюджету за січень-жовтень 2017 року надійшло 2060806,3 тис. грн., що складає 85,8% до уточненого плану на 2017 рік. Порівняно з відповідним періодом 2016 року надходження до міського бюджету м. Чернівців зросли на 557417,2 тис. грн. або 37,1%. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

За 10 місяців поточного року витрати із загального фонду міського бюджету складають 1642013,1 тис. грн. Забезпечується першочергове фінансування захищених статей видатків бюджету. Своєчасно та в повному обсязі профінансовано видатки на заробітну плату з нарахуваннями, розрахунки за спожиті енергоносії, виплати населенню по соціальному забезпеченню (стипендії, пільгові пенсії тощо). На заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста за звітний період спрямовано 744862,5 тис. грн. На виплати населенню по соціальному забезпеченню здійснено видатки в сумі 638687,8 тис. грн. Здійснено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги в сумі 52787,0 тис. грн. Видатки на забезпечення благоустрою міста, озеленення, та зовнішнього освітлення склали 74825,3 тис. грн. На утримання та ремонт вулично-шляхової мережі та міжбудинкових проїздів в січні-вересні 2017 року спрямовано з міського бюджету 47679,6 тис. грн. Видатки розвитку передбачені на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства, придбання техніки для комунальних потреб міста склали 111426,8 тис. грн.