До міста привезуть Карту Миру, над створенням якої працювали дорослі та діти з усієї України

До Чернівців привезуть Карту Миру. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Карту привезуть в рамках проведення Всеукраїнської культурно-мистецької, патріотичної акції «Спільне бажання мільйонів сердець збудує щасливу країну». Пазли до цієї Карти Миру малювали понад 10 тисяч дорослих та дітей з усіх куточків України.

В Чернівцях акція відбудеться 11 серпня о 17 годині на Центральній площі. В рамках заходу будуть проведені благодійні аукціоні українських художників під гаслом «Мистецтво лікує» (кошти від реалізації кожної картини будуть перераховані на лікування воїна АТО, дані якого нададуть військові) та майстер-класи з малювання.