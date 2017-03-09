До Міжнародного жіночого дня Петро Порошенко відзначив двох буковинок

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди 8 березня двох буковинок.

Зокрема, за зразкове виконання  службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю Президент постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня Теодору Антемюк – голову Сторожинецького районного товариства політв’язнів та репресованих.

Окрім того, майстрині народної вишивки, нанизування бісеру Діані Новак постановлено присвоїти звання «Заслужений майстер народної творчості України».

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ