До Міжнародного жіночого дня Петро Порошенко відзначив двох буковинок

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди 8 березня двох буковинок.

Зокрема, за зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю Президент постановив нагородити орденом княгині Ольги III ступеня Теодору Антемюк – голову Сторожинецького районного товариства політв’язнів та репресованих.

Окрім того, майстрині народної вишивки, нанизування бісеру Діані Новак постановлено присвоїти звання «Заслужений майстер народної творчості України».