Сьогодні, 7 лютого, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це інформує офіційний сайт ПАТ “Чернівціобленерго”. На щастя, світла не буди лише до обіду.
Перевірте, чи буде світло у вас!
1. З 9-ї до 13.30 через проведення ремонтних робіт без енергопостачання будуть:
пров. Смотрицького 1-9, 2-16
проїзд. Смотрицького 1-17,
вул.Моск. Олiмпiади 3а(школа-інт. №4)
вул.Архангельська 1-3,2-4,
вул.Ромаданiвська 3-7, 6-10
вул.Iзяславська 16/1,22-24
вул.Смотрицького 1-25,2-26
вул.Таджицька 1-5,6б,8,22
вул.Гречаного 1-41, 2-32
вул.Пархоменко 11-17,10-26
ІІ пров. Пархоменко 1-15,2-10
ІІІ пров. Пархоменко 1-11,
вул.Броварська 13
вул.Гайова 1-9, 2-12 , 11-21,14-40
вул.Генiчеська 1-11,2-14, 13, 15-19, 16,22
вул.Козятинська 29-31,29а, 15-27, 30-32
вул.Дебальцiвська 1-5,
вул.Таджицька 1а,6а,7
2. З 9 до 14 без світла будуть:
вул.Бережанська 9-13а,б,в,г; 6а,6б,
вул.Долинянська 1-11, 2-12
вул.Надвiрнянська 1-15, 2-8
3. З 9 до 15 без електропостачання:
вул.Пiдкови I. 34-48
До обіду у Чернівцях декілька вулиць без світла
Сьогодні, 7 лютого, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це інформує офіційний сайт ПАТ “Чернівціобленерго”. На щастя, світла не буди лише до обіду.