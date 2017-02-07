До обіду у Чернівцях декілька вулиць без світла

Сьогодні, 7 лютого, у Чернівцях локальне відключення світла. Про це інформує офіційний сайт ПАТ “Чернівціобленерго”. На щастя, світла не буди лише до обіду.

Перевірте, чи буде світло у вас!

1. З 9-ї до 13.30 через проведення ремонтних робіт без енергопостачання будуть:

пров. Смотрицького 1-9, 2-16

проїзд. Смотрицького 1-17,

вул.Моск. Олiмпiади 3а(школа-інт. №4)

вул.Архангельська 1-3,2-4,

вул.Ромаданiвська 3-7, 6-10

вул.Iзяславська 16/1,22-24

вул.Смотрицького 1-25,2-26

вул.Таджицька 1-5,6б,8,22

вул.Гречаного 1-41, 2-32

вул.Пархоменко 11-17,10-26

ІІ пров. Пархоменко 1-15,2-10

ІІІ пров. Пархоменко 1-11,

вул.Броварська 13

вул.Гайова 1-9, 2-12 , 11-21,14-40

вул.Генiчеська 1-11,2-14, 13, 15-19, 16,22

вул.Козятинська 29-31,29а, 15-27, 30-32

вул.Дебальцiвська 1-5,

вул.Таджицька 1а,6а,7

2. З 9 до 14 без світла будуть:

вул.Бережанська 9-13а,б,в,г; 6а,6б,

вул.Долинянська 1-11, 2-12

вул.Надвiрнянська 1-15, 2-8

3. З 9 до 15 без електропостачання:

вул.Пiдкови I. 34-48