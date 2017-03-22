До пам’ятника Ольги Кобилянської поклали квіти з нагоди річниці смерті (ФОТО)

Сьогодні, 21 березня, у Чернівцях на Театральній площі відбулося покладання квітів до пам’ятника Ольги Кобилянської. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Сьогодні рівно 75 років з дня смерті видатної української письменниці. Біля пам’ятника у центрі міста зібралося чимало пошановувачів громадської діячки – обласної влади, письменники, науковці, громадськість.

Окрім цього, сьогодні на могилі Ольги Кобилянської відслужено поминальну панахиду, а в літературно-меморіальному музеї Ольги Кобилянської відбувся літературний вечір “Гостини у О.Кобилянської”.