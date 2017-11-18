До Сокирян приїде цирк зі столиці

До Сокирян їде Київський цирк. Подія відбудеться 25-26 листопада у міському парку культури. Шоу-вистава триватиме 2,5 години, за участю професійних зірок українського цирку та учасників шоу “УКРАЇНА МАЄ ТАЛАНТ”.

Перед глядачами виступатимуть: силові акробати, безстрашні повітряні гімнасти, спритні жонглери, гнучкі екбілібристи, найвеселіші клоуни, сучасна магічна ілюзія (трюки легендарних фокусників), а також великий атракціон дресованих екзотичних тварин.

Довідка (050) 654-73-95 ; (067) 625-06-43