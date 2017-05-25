Незабаром у Чернівцях відбудеться визначна щорічна подія – “Петрівський ярмарок”. Якщо Ви плануєте стати учасником заходу, необхідно попередньо узгоджувати подання заяви на участь та замовлення необхідної кількості наметів по всіх локаціях у зв’язку з обмеженою кількістю наметів на ярмарку!
Узгоджувати участь можна за наступними контактними телефонами:
– торгівля непродовольчими товарами – (0372) 52-01-64, 52-61-78;
– торгівля продовольчими товарами, автосалони – (0372) 52-48-41, 55-30-00;
– будівельна галузь, меблі – (0372) 52-59-46, 55-08-78;
– презентація послуг – (0372) 52-56-06;
– вироби майстрів народних ремесел – (0372) 52-01-21, 52-64-25;
– ресторанне господарство – (0372) 52-64-25;
– друкована продукція – (0372) 52-63-17.
До уваги учасників “Петрівського ярмарку”!
Незабаром у Чернівцях відбудеться визначна щорічна подія – “Петрівський ярмарок”. Якщо Ви плануєте стати учасником заходу, необхідно попередньо узгоджувати подання заяви на участь та замовлення необхідної кількості наметів по всіх локаціях у зв’язку з обмеженою кількістю наметів на ярмарку!