До вечора без води залишилася частина центру Чернівців

Увага! У Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це інформує “Чернівціводоканал”. Відключення відбулося у зв’язку з заміною засувки на перехресті вулиць Б.Хмельницького-Горького. Відтак, сьогодні, до 19:00 год., буде відсутнє водопостачання в будинках на кількох вулицях.

Це вулиці Толстого, Переяславська, Заньковецької, пл. Філармонії, Першотравнева, Нагірна, Л. Українки, Сковороди, Котляревського, Поповича, М. Вовчка, Кобилянської, Головна, Героїв Майдану, пл. Соборна. Кохановського та прилеглих.