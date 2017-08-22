Увага! У Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це інформує “Чернівціводоканал”. Відключення відбулося у зв’язку з заміною засувки на перехресті вулиць Б.Хмельницького-Горького. Відтак, сьогодні, до 19:00 год., буде відсутнє водопостачання в будинках на кількох вулицях.
Це вулиці Толстого, Переяславська, Заньковецької, пл. Філармонії, Першотравнева, Нагірна, Л. Українки, Сковороди, Котляревського, Поповича, М. Вовчка, Кобилянської, Головна, Героїв Майдану, пл. Соборна. Кохановського та прилеглих.
До вечора без води залишилася частина центру Чернівців
Увага! У Чернівцях локальне відключення водопостачання. Про це інформує “Чернівціводоканал”. Відключення відбулося у зв’язку з заміною засувки на перехресті вулиць Б.Хмельницького-Горького. Відтак, сьогодні, до 19:00 год., буде відсутнє водопостачання в будинках на кількох вулицях.