До Великодня «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги, зокрема, з Чернівців до Одеси

«Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на великодні свята.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, з 13 по 18 квітня призначено 6 додаткових потягів : з Києва до Харкова, Львова, Ковеля та Дніпра, а також зі Львова й Харкова до Ужгорода. Також, збільшено періодичність курсування 3 графікових поїздів у популярних напрямках, зокрема, потяг Одеса-Чернівці.

Призначено додаткові потяги:

№ 191/192 Київ – Львів відправленням з Києва та Львова 14, 15 і 17 квітня.

№ 197/198 Київ – Ковель відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.

№ 179 Київ – Дніпро, з Києва і Дніпра 15 і 17 квітня.

№ 185 Львів – Ужгород, зі Львова та Ужгорода 14 квітня.

№ 235 Харків – Ужгород відправленням з Харкова 14, 17 квітня.

Інтерсіті + № 728/727 Київ – Харків, з Києва і Харкова 14, 17 квітня.

Додаткові рейси призначено:

№ 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, назад з Одеси 15, 17 квітня.

№ 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня.

Інтерсіті + № 736 Київ – Запоріжжя, з Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.