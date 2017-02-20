Доба в АТО: 1 військовослужбовець загинув, ще 1 отримав поранення

У зоні проведення АТО бойовики продовжують обстрілювати українські позиції.

Так, за минулу добу через обстріли 1 військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Таку інформацію повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на жаль, було встановлено факт смерті військового, який зник безвісти два дні тому. Такі втрати українська армія зазнала в Авдіївці.

Окрім того, помер боєць АТО, який 16 лютого був поранений біля Зайцевого.

Загалом 19 лютого в районі Авдіївки бойовики випустили більше 120 мін та 50 танкових снарядів.