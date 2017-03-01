НовиниСуспільство Доба в АТО: 2 бійця загинули, 4 отримали поранення 01.03.2017 За добу в АТО загинули двоє військовослужбовців, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляють у Міноборони. Загалом за минулу добу на передовій було зареєстровано 117 обстрілів.
Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати… Хотіли воювати, най воюють… тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто… а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять… тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і тих хто віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде – ядерна.
стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту…