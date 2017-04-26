Прес-центр штабу АТО подав інформацію про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, 25-26 квітня в АТО загинуло троє українських бійців, ще чотирьох поранено.
На донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські опорні пункти поблизу Пісків, Опитного, Луганського, Авдіївки, Кам’янки, шахти “Бутівка”, Троїцького, Зайцевого, Новгородського, Верхньоторецького.
На приморському напрямку стріляли по українських позиціях в Новотроїцькому, біля Водяного, Гнутового, Мар’їнки, Красногорівки, Широкиного і Павлополя.
На луганському напрямку обстрілювали Новоалександрівку, Жовте, Кримське, Попасну, Новозванівку.
За останню добу сепаратисти 65 разів обстріляли позиції ЗСУ.
Доба в АТО: 3 українських бійців загинуло, ще 4 поранено
Прес-центр штабу АТО подав інформацію про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, 25-26 квітня в АТО загинуло троє українських бійців, ще чотирьох поранено.
Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати… Хотіли воювати, най воюють… тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто… а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять… тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., що віджимає батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде – ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту… це тільки винищувати… тут більше нічим не допоможеш…