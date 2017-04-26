Доба в АТО: 3 українських бійців загинуло, ще 4 поранено

Прес-центр штабу АТО подав інформацію про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, 25-26 квітня в АТО загинуло троє українських бійців, ще чотирьох поранено.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські опорні пункти поблизу Пісків, Опитного, Луганського, Авдіївки, Кам’янки, шахти “Бутівка”, Троїцького, Зайцевого, Новгородського, Верхньоторецького.

На приморському напрямку стріляли по українських позиціях в Новотроїцькому, біля Водяного, Гнутового, Мар’їнки, Красногорівки, Широкиного і Павлополя.

На луганському напрямку обстрілювали Новоалександрівку, Жовте, Кримське, Попасну, Новозванівку.

За останню добу сепаратисти 65 разів обстріляли позиції ЗСУ.