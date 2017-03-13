Доба в АТО: через обстріли 5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення

За минулу добу в АТО бойовики здійснили 82 обстріли по українським позиціям. У результаті 5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Порушуючи домовленості терористи обстрілюють укріплення сил АТО зі зброї калібром більше 100 мм. Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали населені пункти з мінометів, танку, кулеметів і гранатометів.

На Донецькому напрямку бойовики били з «Градів» по Авдіївці.

Не було спокійно і на Луганському напрямку, де російські найманці вели обстріли з кулеметів і гранатометів.