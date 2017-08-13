Доба в АТО: один український воїн загинув, двоє – пораненні, ще 6 – отримали бойові травми

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів один український воїн загинув, двоє – пораненні, ще 6 – отримали бойові травми.

На Приморському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських укріпленнях неподалік Водяного, отримуючи при цьому жорстку відповідь. В наслідок цього протистояння один український боєць загинув, один отримав поранення. Крім того вже вночі, бандити застосували міномет калібру 120 міліметрів у районі Новотроїцького.

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем ворога опинились наші опорні пункти в Опитному. А по шахті Бутівка били з озброєння БМП.

На Луганському напрямку обстрілів за добу було найбільше. Ввечері, двічі з кулеметів, противник обстрілював підступи до Кримського. А з мінометів калібру 82 міліметри злочинці накривали наших бійців неподалік Новотошківського, Новоолександрівки та Катеринівки. Також бойовики активно застосовували міномети різних калібрів у районі Троїцького.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я.