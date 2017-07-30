Доба в АТО: один загиблий, семеро поранених

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще сімох поранено.

З 18 години до опівночі незаконні угруповання активізували обстріли українських позицій.

Згідно з інформацією прес-центру, один військовий загинув від обстрілу з міномета калібру 120 міліметрів на підступах до Красногорівки.

“Три міни лягли неподалік нашого опорного пункту. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець ЗС України загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню”, – додає прес-центр.

Там уточнили, що за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я, а сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.