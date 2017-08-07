Доба в АТО: поранення отримали 2 українських військовослужбовців

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

Так, після 18 години 6 серпня, бойовики двічі били по українських укріпленнях поблизу Водяного із мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок одного з таких обстрілів один український боєць отримав поранення.

Крім того, вчергове, грубо порушуючи Мінські домовленості, злочинці застосовували 120-міліметровий міномет неподалік Широкиного та Павлополя.

Близько 21 години, ще один український захисник отримав поранення в результаті ворожого обстрілу українського опорного пункту в районі Новотроїцького. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із великокаліберних кулеметів.

Крім того, цієї ночі злочинці знову показали, що будь-які мирні угоди вони з легкістю і цинічно порушують. Так, о 22 годині, боовики випустили щонайменше 18 снарядів з реактивної системи залпового вогню неподалік Широкиного.

На Луганському напрямку наприкінці доби незаконні збройні формування двічі застосовували стрілецьку зброю і автоматичні гранатомети неподалік Новоолександрівки та Новотошківського.

Загалом, за минулу добу противник 18 разів порушив перемир’я.