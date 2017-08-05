Доба в АТО: поранення отримали 3 українських військових

Прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Одним з основних епіцентрів протистояння залишається Авдіївська промзона.

Там майже всю ніч, з різних напрямків, ворог вів вогонь по українських укріпленнях з мінометів, гранатометів і стрілецького озброєння. Наші бійці теж жорстко відповідали бойовикам.

Загалом за минулу добу було зафіксовано 38 порушень перемир’я, додали там.