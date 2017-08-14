прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранено двох українських військовослужбовців.
Найбільш гаряче наприкінці минулої доби було на донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони. Також ввечері під ворожим вогнем опинились укріплення ЗСУ неподалік Новоселівки, Верхньоторецького, Невельського, Луганського.
На луганському напрямку стріляли біля Кримського.
На маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь у районі селищ Водяне та Широкине.
Крім того, за повідомленням штабу АТО, бойовики обстрілювали будинки мирних мешканців Мар’янки. Ніхто з місцевих не постраждав.
Загалом, за минулу добу бойовики 25 разів порушили перемир’я на Донбасі.
Доба в АТО: поранення отримали двоє українських військовослужбовців
прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранено двох українських військовослужбовців.