Доба в АТО: поранення отримали двоє українських військовослужбовців

прес-центр штабу АТО інформує про ситуацію на Сході України за останню добу. Відтак, в результаті обстрілів поранено двох українських військовослужбовців.

Найбільш гаряче наприкінці минулої доби було на донецькому напрямку, у районі Авдіївської промзони. Також ввечері під ворожим вогнем опинились укріплення ЗСУ неподалік Новоселівки, Верхньоторецького, Невельського, Луганського.

На луганському напрямку стріляли біля Кримського.

На маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь у районі селищ Водяне та Широкине.

Крім того, за повідомленням штабу АТО, бойовики обстрілювали будинки мирних мешканців Мар’янки. Ніхто з місцевих не постраждав.

Загалом, за минулу добу бойовики 25 разів порушили перемир’я на Донбасі.